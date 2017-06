Cosby-jury huilde en ruziede tijdens discussie over misbruikzaak

De twee juryleden die heilig geloofden in de onschuld van Cosby 'bewogen geen millimeter', aldus het loslippige, anonieme jurylid. Na 53 uur beraad stemden de juryleden op alle aanklachten met tien tegen twee dat Cosby schuldig was. Toch werd de zaak door de rechter nietig verklaard, omdat alleen na unanieme overeenstemming tussen de juryleden over de schuldvraag een vonnis kan worden uitgesproken.



Dat Cosby door 57 andere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik heeft volgens het jurylid niet meegespeeld in de discussie achter gesloten deuren. ,,We hebben het niet over iets anders gehad. Als iemand iets erover wilde zeggen, kapten we dat af."



Volgens het jurylid was het overleg loodzwaar in de volgens hem veel te kleine ruimte. ,,Mensen liepen in cirkels omdat ze gek werden en begonnen te huilen.'' Dieptepunt was een jurylid dat met zijn vuist op de muur beukte. ,,Ik denk dat hij zijn pink gebroken heeft." Het jurylid benadrukt dat als het juryberaad langer had geduurd er een vechtpartij was ontstaan. ,,Er stonden agenten voor de deur die ons konden horen. Ze bleven maar binnenkomen omdat we aan het bekvechten waren."