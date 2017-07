Creditcard Mariah Carey geweigerd in Louis Vuitton-winkel

De diva wilde haar digitale geld laten rollen op Rodeo Drive, een decadente winkelstraat in het Amerikaanse Beverly Hills. Dat liep echter uit op een fiasco. ,,Ze was aan het winkelen bij Louis Vuitton. Toen ze wilde afrekenen, werd haar creditcard geweigerd", vertelt een ooggetuige aan Radar Online. ,,Eerst dacht ze dat het een foutje was. Maar toen hij voor de derde keer weigerde, schaamde ze zich dood. Ze liep vernederd de winkel uit."



De All I Want for Christmas Is You-zangeres liet het er niet bij zitten en kwam vlak daarna terug met een assistent en haar manager Stella Bulochnikov. Die schopte vervolgens een scène in de zaak.