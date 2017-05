Daar komt Pippa: Engeland in de ban van bijna-koninklijke bruiloft

Foto'sHet is in Groot-Brittannië het gesprek van de dag: de bijna-koninklijke bruiloft van Pippa Middleton (33), het twee jaar jongere zusje van hertogin Kate Middleton, en de steenrijke financieel topman James Matthews (41). Het gebied rond de kerk waar het stel morgen elkaar het jawoord geeft, is hermetisch afgesloten, terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn.

Bij de kerk St. Mark in Bucklebury (in het Engelse graafschap Berkshire, een kleine twee uur rijden vanaf Londen) zijn vandaag hekken geplaatst, meldt de Britse tabloid Daily Mail. Het stikt er van de beveiligers die met walkietalkies met elkaar communiceren. Een tuinman maait het gras voor de tweede keer deze week, schoonmakers poetsen de rijk versierde tegelvloer van de kerk nog maar eens op en tientallen houten stoeltjes worden de kerk in gedragen.

Volledig scherm © BSR Agency Deze week werd een aantal Bentley Bentayga's naar Englefield House gereden; dat zijn hoogstwaarschijnlijk de deftige wagens die de gasten na afloop van de ceremonie van de kerk naar het huis van de Middletons rijden.

Komt Meghan?

Op de gastenlijst staan natuurlijk Kate - die overigens geen bruidsmeisje is, maar wel een stukje voorleest tijdens de kerkdienst - en prins William en hun kinderen prins George (3) en de kleine prinses Charlotte (2). George is een zogenoemde page boy en mag Pippa helpen met haar sleep. Zijn zusje is bruidsmeisje. De ouders van Kate en Pippa zijn voormalig steward Michael (67) en voormalig stewardess Carole Middleton (62). Hun 30-jarige zoon heet ook James en geeft ook acte de présence.

Billen

Volledig scherm Pippa helpt zus Kate op haar huwelijksdag, op 29 april 2011. © AFP Gespeculeerd wordt dat prins Harry zijn bloedmooie vriendin actrice Meghan Markle meeneemt, maar dat is nog niet zeker. Volgens Buckingham Palace is koningin Elizabeth (91) niet bij de festiviteiten. Ook prins Charles (68) en zijn vrouw Camilla laten verstek gaan, zodat de aandacht vooral uitgaat naar de bruid en bruidegom.



De weergoden zijn Pippa en haar James niet goed gezind. Het regent al dagen in Berkshire en die voorspelling geldt ook voor morgen. Het is dus maar de vraag of Pippa in haar trouwjurk droog de kerk bereikt. Over haar trouwcreatie is nog niets bekend. Stiekem wordt gehoopt dat ze een strakke jurk draagt die haar achterwerk accentueert. Na het huwelijk van zus Kate met prins William kreeg de knappe brunette al snel de titel 'mooiste billen van het huwelijk'.

Wie trouwt Pippa?

Multimiljonair James Matthews is een zogenoemde hedgefund-manager die haar vorig jaar zomer een verlovingsring met een geschatte waarde van 200.000 pond om de vinger schoof tijdens een reisje naar Lake District. Het koppel had in 2012 een korte relatie, waarna Pippa drie jaar samen was met bankier Nico Jackson. Daarna werd de Middletontelg weer met James gezien en werd hun relatie almaar sterker. Ze delen hun liefde voor buitensporten zoals hardlopen, skiën, zwemmen en fietsen. Ze vierden de jaarwisseling samen op het Caribische eiland St Barth. James' ouders zijn daar de uitbaters van het Eden Rock Hotel.

Het broertje van James staat in Engeland bekend om zijn onstuimige levensstijl. Spencer Matthews deed meerdere keren mee aan Britse realityshows, waaronder Made in Chelsea. Spencer heeft desondanks een goede band met zijn broer en is dan ook zijn getuige. Britse bookmakers wedden erom of de ondeugende Spencer met een opmerkelijke speech komt, waarna hij van de ceremonie verwijderd zou moeten worden. Matthew, de oudste broer van James, kwam in 1999 op de Mount Everest om bij een tragisch ongeluk. Hij was van plan de jongste Brit te worden die de top van de hoogste berg op aarde bereikte.

Volledig scherm De glazen partytent waar de gasten ontbijten en feest vieren. © Getty Images

