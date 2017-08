David Hasselhoff werkt aan moderne versie van hitserie Knight Rider

Hasselhoff heeft een rol in Guardians Of The Galaxy 2, die James regisseerde. Het rolletje was een speciaal verzoek van de regisseur, zo vertelt David. ,,Hij vertelde dat hij op zijn achtste altijd naar Knight Rider keek en dat dat hem erg heeft beïnvloed. Daarom wilde hij mij graag in de film hebben." De acteur speelt ook een rol in de jaren 80-videoclip met de cast van Guardians Of The Galaxy 2 die dit weekend uitkwam.