De allerlaatste loodjes voor Lisa, Amy en Shelley

OG3NE-zussen Amy, Lisa en Shelley staan te trappelen om vanavond nog eens goed te knallen op het Eurovisiepodium. Tot dat moment is de finaledag bijna geheel gewijd aan relaxen en verkwikkende powernaps op luchtbedjes in de kleedkamer.

Na de bloedstollende halve finale en aansluitend een persconferentie en overwinningsparty doken de drie gisteren pas ver na middernacht in bed. Maar meteen de slaap vatten was door de adrenaline onmogelijk, benadrukten de alweer fris ogende meiden vrijdagochtend. Lisa: ,,Toen we hoorden dat we door zijn, slaakten we een belachelijke oerkreet. Geen idee hoe dat klonk. Ongetwijfeld insane. Als een stelletje holbewoners. We hadden onze emoties niet meer onder controle.''

Uitslapen was er gisteren, zo schetst Shelley, niet bij. De wekker ging alweer vroeg voor agendapuntje zoveel. In dit geval een radio-interview vanuit de tijdelijke studio in hun riante hotel. Daar werden de bij wedkantoren steeds populairder wordende Lights and Shadows-vocalistes getrakteerd op een met eetbare tulpen gedecoreerde taart in natuurlijk de nationale driekleur. Tijd om het gebak naar binnen te werken was er amper. Op dat moment stond buiten al een touringcar klaar om Amy, Lisa en Shelley door de Kievse verkeerschaos naar het Exhibition Center te loodsen. In de concerthal volgde een routine die de zussen zo langzamerhand wel kunnen dromen: de Tycho Boeker-outfits aan en in totaal drie uur visagie en gepruts aan kapsels voor de meiden samen.

De zussen hadden gistermiddag een verplichte repetitie voor de generale van de finaleshow met in totaal 26 acts, waarbij Italië, Portugal, Bulgarije en België gelden als favorieten. Waar veel andere kandidaten zonder visagie, met ongekamde haren en in jeans verschenen, stonden de perfectionistische zussen in vol ornaat op het podium te stralen. ,,Dat willen ze zelf'', aldus een woordvoerster van de organiserende AVROTROS. ,,Ze laten werkelijk niets aan het toeval over.''

Focussen

De generale, waar OG3NE beloond werd met een oorverdovende applaus, is een cruciaal moment. Op dat optreden baseren de internationale vakjury's hun punten. Die tellen voor de helft mee in het eindtotaal waaraan ook de zogenoemde televoters een bijdrage leveren. Wederom werd het voor Amy, Lisa en Shelley een latertje. Daarom doen ze vandaag in de aanloop naar hun laatste, allesbepalende optreden in Oekraïne grotendeels niks. Althans, vanmiddag is er toch weer een noodzakelijke repetitie waarvoor het trio al rond het middaguur in de arena moet zijn.

,,Het zijn best zware dagen voor de dames'', schetst een lid van het Oranjeteam. ,,Hoewel ze nog jong zijn, ervaren ze het schema richting finale toch als pittig. Daarom is hun agenda voor vandaag schoongeveegd.'' De AVROTROS-woordvoerster, die de meiden in Kiev als een schaduw volgt: ,,Hoe dan ook moet worden voorkomen dat ze te vermoeid raken. Dat willen ze zelf ook niet. Dus is het tijd voor focussen en alle randverschijnselen laten gaan.''

Na de laatste repetitie vanmiddag trekken ze zich tot kort voor de finale terug in hun kleedkamer. ,,Daar doen we in het donker powernaps op onze luchtbedden'', vertelde Lisa gisteren. Slapen in hun blingbling-kostuums doen ze echter niet. Amy: ,,Alles gaat uit, we trekken shirtjes en joggingbroeken aan en de make-up gaat er grotendeels af. Pas kort voor de show gaan we weer in de steigers.''