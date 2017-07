De duistere kant die rockers verbindt

Ziggy Stardust was de eerste. David Bowie bezong zijn fictieve zelfmoord in 1972 op Rock ‘n’ Roll Suicide. Maar de werkelijkheid haalde de fantasie in. Gisteren moest aan de zwartomrande lijst van vertrokken rocksterren de naam van Linkin Parks Chester Bennington (41) worden toegevoegd. Wat verbindt hen?

I tried so hard, and got so far, but in the end it doesn’t even matter. Zou het refrein van Linkin Parks grootste hit In The End zijn geweest dat de gemoedstoestand van Chester Bennington in zijn laatste dagen samenvatte? Bennington dichtte de regels in 2000. Hij was toen 24 en had er al een in ongeluk gedrenkte jeugd op zitten.

De pijn van het seksueel misbruik in zijn jeugd verdoofde hij met bijna letale hoeveelheden drugs. Hij kickte af en werd een rockster. Maar toch: hij kwam nooit los van het verdriet dat zijn leven tekende. Hoe een huisvriend hem vanaf zijn zevende zes jaar lang in zijn macht had en hoe hij het misbruik verzweeg voor zijn ouders, die zelf druk waren met hun echtscheiding. Het speelde telkens weer op. Why is everything so heavy? Holding on to so much more than I can carry, zong hij op het nummer Heavy van het album One More Light dat deze lente verscheen.

Ook al leidde Bennington (41) inmiddels een schijnbaar gelukkig leven als vader van jonge kinderen, de zwarte hond van de depressie beet hem steeds wanneer hij er niet verdacht op was. In de nacht van woensdag op donderdag wonnen de pijn en de radeloosheid het uiteindelijk definitief.

Zo komt de naam van Bennington op de droeve lijst van zelfgekozen rock-’n-roll-sterfgevallen. Daarop onder anderen: Nirvana’s Kurt Cobain, Ian Curtis van Joy Division, Michael Hutchence van INXS, singer-songwriter Nick Drake, Nederlands oer-rock-’n-roller Herman Brood en twee maanden geleden nog Soundgarden-frontman Chris Cornell. De opsomming had velen malen langer kunnen zijn als alle rocksterren waren meegenomen die hun eigen lichaam zo uitwoonden dat de dood bij elke heroïne-injectie of amfetaminetrip begerig naar zijn nieuwe slachtoffer keek.

Allesverzengende kracht

Wat verbond de namen op de lijst bij leven met elkaar? Op het eerste gezicht: ze zijn allen man, succesrijk en uitzonderlijk getalenteerd. En daarnaast: dikwijls belast met een getroebleerde jeugd. Cobain voelde zich een ongewenst kind in een gezin waarin alcohol en agressie regeerden. Curtis, die slechts 23 werd, was een winkeldief en jong verslaafde. En Benningtons jeugd was zoals gezegd een doffe aaneenschakeling van trauma’s.

Maar verder? Het lijkt simpelweg de allesverzengende kracht van de depressie te zijn die hen opslokte. De berichten over zelfmoord schokken steevast de wereld. Nu ook weer. Hoe kon Bennington dit doen? Een vader van in totaal zes kinderen, echtgenoot en aanbeden door miljoenen fans.

Psychiater Bram Bakker legde het eerder in deze krant al uit. ,,De meeste depressies zijn niet aan het uiterlijk af te lezen. Als iemand zich levenslustig presenteert, betekent dat niet dat hij niet depressief is. Depressie betekent vooral dat je niet meer goed kunt nadenken. Je kunt denken dat je vrouw niet meer van je houdt, dat je niets waard bent. Maar ook dat, als je er niet meer bent, je vrouw een leukere en betere man vindt. Die ook beter is voor je kinderen.’’

Artistiek

Nick Drake, die zwaar leed aan het gebrek aan erkenning voor zijn muziek, gebruikte ook de metafoor van de zwartogige hond. Hij schreef er de song Black Eyed Dog over: A black eyed dog called at my door. A black eyed dog he called for more. A black eyed dog he knew my name.

Een link tussen creatief talent en vatbaarheid voor depressies is in diverse wetenschappelijke studies aangetoond. Toeval is het dus niet dat artistiek begaafde personen er relatief vaak slachtoffer van worden.

Ook van zelfmoorden in de omgeving is de invloed bekend. In die zin valt vooral de hechte band tussen Cornell en Bennington op. Cornell, die begin jaren 90 net als Kurt Cobain deel uitmaakte van de grunge-scene in Seattle, koos in mei dit jaar voor zijn eigen einde. Bennington was de peetvader van een van zijn kinderen. Hij zong op Cornells begrafenis en schreef een emotionele open brief aan zijn overleden vriend. ‘Ik kan me geen wereld voorstellen zonder jou,’ schreef hij onder meer. Op de dag dat Cornell 53 zou zijn geworden, kwam Bennington tot zijn ultieme daad.

Nederpop

De Nederlandse muziek kent gelukkig een beperkte geschiedenis op dit vlak. Naast beroemde voorbeelden uit andere disciplines (onder anderen auteur Joost Zwagerman en acteur Antonie Kamerling), vermeldt de nederpop drie namen: Herman Brood (2001), volkszanger Arne Jansen (2007) en revue-ster Lou Bandy (1959).

Bandy raakte verbitterd toen zijn succes op latere leeftijd opdroogde. Dat was ook de kern van de eerste zelfmoord in de moderne rock-’n-roll, die van Ziggy Stardust. David Bowie liet zijn alter ego in een lied zichzelf ombrengen. And the clocks waits so patiently on your song. You walk past a cafe but you don't eat when you've lived too long. Fictief uiteraard. En zonder al te veel compassie opgeschreven. Het leek toen nog onwaarschijnlijk dat de werkelijkheid de fantasie zou inhalen.