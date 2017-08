De natuur maakt het beest los in Klaas

Hoe is het idee ontstaan?

,,Dit programma ligt heel dicht bij me omdat ik als kind al geboeid was door de natuur. We beginnen daarom ook met mijn moeder en een bezoek aan mijn ouderlijk huis onder de rook van Amsterdam. Daar was ik altijd buiten, kende ik op mijn achtste alle weidevogels al en had ik zelfs een kerkuilenkast. De mens meent superieur te zijn aan dieren, maar is dat ook zo? Waar wij joekels van telescopen nodig hebben om 5 kilometer verder te kijken, doen roofvogels hetzelfde met ogen zo groot als het topje van je wijsvinger. Dat is toch geweldig?''



Was het makkelijk om met dieren te werken?

,, Absoluut niet! Het zijn geen getrainde circushondjes maar wilde beesten die precies doen waar ze zin in hebben. In de pilot ga ik bijvoorbeeld kijken of ik net zo'n vlugge vrije val kan maken als de slechtvalk. De bedoeling was dat we een wedstrijdje zouden doen. Ik sprong er voor uit een vliegtuig, maar de eerste keer vloog de valk vrolijk weg in plaats van beneden op het kruis te landen. We hebben 'm drie uur lopen zoeken. Het waren lange draaidagen, maar wel zeer de moeite waard.''



Wat gaan we nog meer zien?

,,Ik onderzoek onder meer of de mens net als een vogel kan vliegen met behulp van eigen spierkracht. Daarvoor zijn we naar Engeland geweest waar mensen een speciaal zweefvliegtuig met trappers gebouwd hebben waarmee je zo'n zes meter van de grond kunt komen. Je moet er alleen wel een getrainde wielrenner voor zijn, anders hou je het niet vol.''