De pranks van Yes-R

Mijn dochter van 10 wil voor haar verjaardag een vlogcamera en een eigen YouTube-kanaal. En een instagramaccount, want: 'dat heeft iedereen in de klas, mam'. Samen met haar broer van 8 en zusje van 3 - die ook al met een spiegeltje in de hand speelt dat ze vlogt - doet ze niks liever dan filmpjes opnemen op musical.ly, een soort playback-app. Ze hebben een afgeschermd account, dat alleen hun vriendjes kunnen zien. Iedere nieuwkomer die toegang wil, moet eerst bij mij door de ballotage. Maar de oudste bedelt nu om een open account, zodat ze ook duizend likes kan verzamelen, net als het stoerste meisje van de klas dat inmiddels al een heuse ster is op YouTube.



En ik ben die hopeloos ouderwetse moeder die het steeds verbiedt. Omdat ik alles dat met kinderen en social media te maken heeft, doodeng vind. Ik zie overal pedofielen en andere rare types op de loer liggen om mijn kinderen te grazen te nemen. Gevaren die ze zelf natuurlijk totaal niet snappen en waar ze zelfs hartelijk om moeten lachen. Dat nieuwe programma What the #Hack?! op NPO 3 gisteravond, waarin rapper Yes-R jongeren wijst op hun onvoorzichtige gedrag op internet, is dus geen overbodige luxe in deze tijd.



Maar waarom wordt dat om kwart over negen 's avonds uitgezonden, en niet aan het einde van de middag, tussen De Beste Vrienden Quiz en Spangas in? Dáár zit de belangrijkste doelgroep. De hele opzet van het programma is nota bene gericht op kinderen. Yes-R haalt met een slecht zittende plakbaard allerlei onschuldige 'pranks' (ook al zo'n populaire vlog-term voor practical jokes) uit met onwetende slachtoffers. Zo trof een jongen die op social media had gezegd naar een vrijmarkt te gaan, bij thuiskomst in zijn woonkamer een kraam aan waarin onbekenden tussen zijn spullen graaiden.



De les van Yes-R: volgende keer zijn het inbrekers. Twee meisjes gingen in een café akkoord met de wifi-voorwaarden en kregen een geit overhandigd. Want daar hadden ze zonder het te weten ook 'ja' tegen gezegd. Dus: lees altijd de voorwaarden.



Ik kan me niet voorstellen dat dit ook maar één kind of jongere afschrikt. Die van mij in elk geval niet. Sterker, de 'prank' rond een vlogster die in een café werd belaagd door zogenaamd hysterische fans, dat is nou precies waar mijn dochter van droomt.



