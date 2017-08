De Slimste Mens maakt kans op felbegeerde Televizier-Ring

Daarnaast zijn ook Gort over de grens, De wereld rond met 80-jarigen, De neven van Eus en Beste zangers toegevoegd aan de lijst van in totaal twintig programma's. Op de lijst staat nu vijftien programma's die kans maken op de prijs. Het gaat om: Beste Zangers, Binnenste Buiten, Celblok H, Dance dance dance, De kwis, De slimste mens, De wereld rond met 80-jarigen, Dokter Tinus, Dream school, Expeditie Robinson, Gort over de grens, Heel Holland bakt, Jinek, KLEM, De neven van Eus, Smeris, Temptation Island, The Amsterdam project, Voor ik het vergeet en Zondag met Lubach. De redactie van Televizier voegt daar binnenkort nog vijf titels aan toe die in de voorrondes net niet de top 5 haalden.