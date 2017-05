De Staat en De Jeugd de lucht in voor Bevrijdingsfestivals

Grappende twitteraars buitelen over Mattie en Wietze heen

10:38 Het einde is daar voor het succesvolle radioduo Mattie en Wietze van Qmusic. Gisteravond werd duidelijk dat de twee dj's met ruzie uit elkaar gaan. Een bijzondere ontwikkeling in radioland, en dus stroomden de grappen over het scheidende duo op sociale media binnen. Mattie en Nietzsche. Mattie en Wieckse. Patattie en Frietze. De keuze is reuze... De leukste zetten we op een rijtje.