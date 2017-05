Dean Saunders maakt 2000 euro over aan 'wraakvader' Mario Haazen uit Helmond

Jan Terlouw schrijft volgend jaar Boe­ken­week-es­say

16:21 Jan Terlouw schrijft het Boekenweek-essay van 2018. Het thema van de 83ste Boekenweek, maart volgend jaar, is natuur. Terlouw ziet het helemaal zitten: ,,De natuur, daar horen we bij, daar dragen we mede verantwoordelijkheid voor, die moet in al zijn rijkdom worden bewaard voor hen die na ons komen.''