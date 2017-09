Dekker wil onderzoek naar salarissen bij NPO

Dekker geeft dit aan in zijn schriftelijke antwoord op Kamervragen van D66. ,,De NPO heeft mij laten weten dat hij het onderwerp gelijke beloning nadrukkelijk onder de aandacht van de omroepen wil brengen en met de omroepen wil bezien of een ‘quick scan’ (op eigen initiatief) hierbij nuttig kan zijn’’, aldus de staatssecretaris. ,,Mij lijkt dat zinvol, maar het is uiteraard aan de omroepen zelf op welke wijze zij dit onderwerp aanpakken."



D66 stelde de Kamervragen naar aanleiding van een artikel in deze krant waarin omroepbazen stellen dat er van salarisdiscriminatie in Hilversum geen enkele sprake is. De politieke partij wilde weten of Dekker bereid was een, ‘zo nodig anonieme, quickscan uit te voeren op gelijkwaardige functies en de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen de publieke omroep’.



D66-Kamerlid Jan Paternotte is blij met Dekkers antwoorden. ,,Dat is hard nodig, want de Britse BBC heeft laten zien dat zelfs bij de meest vooraanstaande publieke omroep ter wereld het flink scheef kan zitten. En één ding is voor D66 duidelijk: mannen en vrouwen behoren voor gelijk werk ook gelijk betaald te krijgen. Zeker bij de publieke omroep die door ons allemaal met belastinggeld wordt betaald en een voorbeeldfunctie heeft.’’