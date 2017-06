Dennie Christian is meer dan Hoeba Hop

beste zangersSchlagerzanger Dennie Christian is terug in de schijnwerpers door het programma Beste Zangers . ,,Mensen zijn verbaasd dat ik ook andere liedjes kan zingen.''

In februari van dit jaar overleed de moeder van Dennie Christian. ,,Ze heeft altijd tegen haar kinderen, mijn twee broers en zus, gezegd: ik wil nooit dement worden en niet eindigen in een verzorgingstehuis. Dat eerste konden we niet tegenhouden'', vertelt de zanger. ,,Dat laatste is wel gelukt. Ze is thuis gestorven.''

Zeven jaar geleden, toen de eerste verschijnselen van ouderdomsdementie zich manifesteerden, kwam er een Poolse vrouw bij haar in huis. ,,Ze huilde bij haar dood, want ze waren beste vriendinnen geworden. Met kerst heb ik nog met mijn moeder gezongen. Ze herkende tot op de laatste dag haar kinderen gelukkig nog. En de teksten van de kerstliedjes kende ze woord voor woord. Ze was bijna 93, een fantastische leeftijd, maar toch was de klap groot. Je beseft dat alles eindig is en niets is meer zoals het was. Ineens is Moederdag nooit meer hetzelfde.''

Intiem

Dennie Christian (61) zit met een brok in de keel. De geboren Duitser schroomt niet om zijn emoties te tonen. ,,Ik ben een gevoelsmens'', benadrukt hij. Het is hoe we hem deze weken hebben leren kennen in Beste Zangers, het succesvolle zaterdagavondprogramma van de AVROTROS. ,,Dat komt door de intieme sfeer. We zijn in een prachtig resort op Ibiza. Op tien minuten van het strand. Geweldig weer. Je hoort elkaars levensverhalen, zingt voor elkaar. Dan komen emoties los, vloeien tranen.''

De Duitse schlagerzanger ‘brulde heel hard ja' in zichzelf op het moment dat hij werd gevraagd. 'Dennis Christian? Moet dat nou?', was een van de vele reacties op social media toen de namen bekend werden. ,,Na het eerste programma kwam van dezelfde man een heel andere reactie: hij was fan geworden, stond er nu'', meldt hij trots.

Zangers treden in het programma uit hun comfortzone. ,,Het blijft spannend als artiesten liedjes van elkaar gaan vertolken. Mensen zijn verbaasd dat ik ook andere liedjes kan zingen. Doe ik al heel mijn leven, zoals van Neil Diamond. Op de ballad van Marco Borsato Als er nooit meer een morgen kan zijn heb ik enorm veel reacties gekregen. Ik ben blij dat mensen er nu achter komen, dat ik veelzijdig ben. Dat ze niet denken dat ik een jukebox ben, waar je een euro ingooit en vanzelf een liedje komt.''

Onderscheiding

Dennie Christian, geboren in Duitsland maar groot geworden in Nederland en België, draait al mee vanaf 1975. Massaal viel Nederland, mede dankzij programma’s als Op Losse Schroeven en Op Volle Toeren voor de schlagers van de oosterbuur. Tientallen gouden en platina platen heeft de zanger in zijn Noord-Duitse woonplaats Wardenburg, op 130 kilometer van Groningen, aan de wand hangen. ,,Meer dan vijftien miljoen platen verkocht, hadden ze vorig jaar uitgerekend. Ik kreeg er een onderscheiding voor.''

Zijn liedjes van decennia terug kunnen veel mensen nog altijd dromen. Rosamunde, Besame Mucho en niet te vergeten Wij zijn twee vrienden als Guust Flater met zijn Marsupilami. ,,Die blijft altijd voortleven. Marsupilami is een legende, hoort bij mij, is een deel van mijn leven. Ik stop ‘m nog elk week in een medley. En je wilt niet weten hoe veel, ook jonge, mensen dan hoeba hoeba hoeba hop hop meebrullen'', lacht de Duitser die in werkelijkheid Bernhard Althoff heet.

Quote Ik voelde een bepaalde treurnis. Niks was goed Met heel veel optredens per jaar en 100.000 kilometers op de weg draait Dennie Christian nog volop mee in het circuit. Toch lijkt het erop dat de zanger 'terug van weggeweest is'. Hij wijst op Ron Goossens: Low-Budget Stuntman, de New Kids-film van vorig jaar waarvoor hij alle songs verzorgde en een rol speelde. ,,Ik speelde mezelf in gezelschap van een foute manager. Een geweldige ervaring.'' De film bleek het begin van een comeback. ,,Ik voel me 35.''



Dat was begin 2012 anders. Hij was 'moe van alles'. ,,’s Morgens al geen zin om mijn ogen open te doen. Mensen zagen vrolijkheid, maar ik voelde een bepaalde treurnis. Niks was goed. Tijdens optredens viel het mee, want dan kreeg je een adrenalinestoot, maar wel de ochtenden erna. Het is een hard vak. Met veel druk. Soms voelde dat als een soort wedstrijd. Een midlifecrisis? Een depressie? Een burn-out? Het was onverklaarbaar. Op een dag werd ik wakker in een hotelkamer in België. Helemaal in paniek. Ik wist het gewoon niet meer. Mijn familie heeft aangedrongen op hulp. Ik heb een goeie therapeut gehad. Ben wekenlang in een speciale kliniek geweest en er daarna nog naartoe geweest voor gesprekken. Ik heb op het randje gezeten, maar ben er bovenop gekomen. Sterker nog, ik zou niet eens meer weten hoe ik me toen voelde.''

Zijn familie had zich grote zorgen gemaakt, zijn vrouw Roswitha, zoon Aljosha en dochter Romina die inmiddels zelf twee dochters heeft, Maila (4) en Nélia (1). ,,Het gevoel als je zo’n hummeltje voor het eerst in je handen hebt… Je kunt op iemand verliefd worden, dan duurt het even voordat het echte liefde wordt. Maar bij je kleinkind gaat het van nul naar honderd. Boem. Beng. Een explosie van liefde.''

Kaarsjes

Met Roswitha, zijn grote liefde, is hij inmiddels 42 jaar samen waarvan straks in september 37 jaar getrouwd. ,,Mijn vriendin, mijn lover, nog steeds een bloedmooie vrouw. We raken nooit uitgepraat en misschien ben ik één van de grootste romantici op deze wereld, maar wat is het fijn met haar in de winter voor de open haard, kaarsjes aan, wijntje erbij.''

Dennie Christian heeft wel eens gezegd 'zich 51 procent Duitser te voelen en voor 49 Nederlander'. ,,De mensen die rond de oorlog geboren zijn, vonden mij verschrikkelijk. Zij hadden dierbaren verloren, hun ouders zien worstelen en koesterden anti-Duitse gevoelens. Dat begrijp ik. Het is een oorlog die nooit vergeten mag worden. Hun geschiedenisles ging gepaard met emoties en een negatief beeld over de Duitsers. Dat is inmiddels bijgesteld. Ik ben blij dat Duitsland al jarenlang het lievelingsvakantieland is van de Nederlanders.''

Het Nederlands stroomt vloeiend over de lippen. Geleerd van wijlen Harry Thomas, zijn manager die steevast Nederlands bleef praten tegen hem en bij wie hij films keek. ,,Westerns. Duits gesproken, Nederlands ondertiteld.''

Dennie Christian staat al jarenlang symbool voor de band tussen de twee landen. Hoogtepunt beleefde hij vijf jaar geleden in Slot Bellevue, de residentie van de (toenmalige) Duitse bondspresident Christian Wulff in Berlijn waar hij aanschoof bij het staatsbanket ter ere van koningin Beatrix. ,,Ik was uitgenodigd door het koningshuis vanwege mijn bijdrage aan de verhoudingen tussen Nederland en Duitsland. Ik dacht eerst nog aan Bananasplit, maar het was echt. De woorden van koningin Beatrix zal ik nooit vergeten. 'Ik bewonder u voor uw voortreffelijke Nederlands', zei ze. Dat voelde als een koninklijke onderscheiding.''