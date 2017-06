Dick Tracy-actrice Glenne Headly (62) overleden

Headly begon als theateractrice en stapte later over naar film en televisie. Zo was ze naast Warren Beatty te zien in Dick Tracy, speelde ze met Susan Sarandon in Extremities en deelde ze het witte doek met Bruce Willis in Mortal Thoughts. Headly sleepte twee Emmy-nominaties in de wacht met de tv-serie Lonesome Dove en de tv-film Basterd Out Of Carolina. De actrice was nog volop aan het werk, ze zat middenin de opnamen van de serie Future Man.