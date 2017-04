Dirty Dancing-jas van Patrick Swayze brengt 57.000 euro op

Naast het bekende jasje gingen ook andere memorabilia onder de hamer. Zo vonden het zijden shirt en de gympen die Swayze droeg in de film Ghost voor 17.920 dollar (16.395 euro) een andere eigenaar. De surfplank van de acteur uit de actiefilm Point Break werd verkocht voor 64.000 dollar (58.500 euro).



Op de veiling werden ook niet-filmgerelateerde eigendommen van de in 2009 overleden acteur te koop aangeboden. Zo werd zijn DeLorean verkocht voor 81.250 dollar (ruim 74.000 euro) en brachten een tand en röntgenfoto's van Swayze's gebroken been 6400 dollar (5855 euro) op. In totaal stonden meer dan 600 voorwerpen op de verkooplijst.



Patricks weduwe Lisa Niemi zei eerder over de veiling dat het 'tijd was om los te laten'. Een deel van de opbrengst gaat naar het Pancreatic Cancer Action Network, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar alvleesklierkanker, de ziekte waaraan de acteur op 57-jarige leeftijd overleed.