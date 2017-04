Disney draait speciale pandafilm op Earth Day

Filmstudio Disney besteedt dit weekend ook in Nederland aandacht aan Earth Day. In de bioscopen van Vue en Kinepolis is vandaag en morgen exclusief de natuurdocumentaire Born in China te zien, over het leven van reuzenpanda's.

De film toont het leven van twee panda's in het wild en bevat volstrekt unieke beelden van het leven van de dieren in de overweldigende Chinese natuur. Disneynature werkt voor het project op Earth Day samen met het Wereld Natuur Fonds. Een deel van de opbrengsten van het bioscoopbezoek wordt gebruikt om panda's die in China in het wild leven te helpen.

China heeft onlangs twee reuzenpanda's tijdelijk afgestaan aan Nederland in de hoop dat ze zich in Ouwehands Dierenpark in Rhenen gaan voortplanten. De komst van de dieren, Wu Wen en Xing Ya, naar Nederland veroorzaakte een groot mediacircus.

March

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt dit weekend aandacht aan Earth Day besteed. Zo vindt er vanmiddag in Amsterdam een 'March for Science' plaats, die start op het Museumplein. Hiermee willen wetenschappers en studenten aandacht vragen voor de betekenis van wetenschap voor het voortbestaan van de aarde. Wetenschappelijke waarschuwingen over bijvoorbeeld het klimaat worden de laatste tijd door wereldleiders als Donald Trump afgedaan als fabeltjes.

De bedoeling van Earth Day is mensen over de hele wereld te wijzen op de invloed van het consumptiegedrag op de staat van de aarde.