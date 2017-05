'Dit is het meest politiek beladen Songfestival ooit'

Politieke spelletjes horen net zo bij het Songfestival als windmachines en opgewonden discussie over de jurken. Toch is deze editie anders. In Kiev is de spanning voelbaar nadat Oekraïne de Russische inzending de toegang weigerde.

Niet eerder was een Eurovisie-arena zo streng beveiligd als het uit grauw beton opgetrokken Exhibition Centre in Kiev. Wie er binnen wil, moet zich langs drie controlepunten werken. Bij de middelste moeten tassen én journalisten apart door de scanner. Laptops en telefoons worden niet alleen bekeken, maar ook aan- en uitgezet. Als ze niet meteen werken, volgt nader onderzoek. Net als op een vliegveld verdwijnen busjes deodorant en flacons zonnebrandcrème direct de vuilnisbak in. Te gevaarlijk in een land waar in het oostelijk deel nog steeds gevechten tussen separatisten en het regeringsleger plaatsvinden.

,,Dit is", zegt de Russische journalist Mikhail Kesarev, ,,het meest politiek beladen Songfestival ooit. En ik vrees dat die spanning de komende jaren niet zal verdwijnen.’’ Kesarev is één van de slechts drie Russische journalisten die het festival ter plekke verslaat. Vorig jaar, zo zegt hij, waren er zo’n 80 Russische collega’s in Stockholm. ,,Waarom die nu thuisbleven? Sommigen zijn boos dat de Russische inzending niet mag meedoen en hebben een hekel aan Oekraïne. Anderen zijn juist bang dat hen hier iets overkomt. Ze maakten zich zorgen over hun veiligheid.’’

De bevrijding

Dat het 62ste Eurovisie Songfestival een beladen editie zou worden was exact een jaar geleden al zeker. In mei 2016 won de Oekraïense Jamala het festival met haar etnische hymne 1944, die ging over Stalins deportatie van duizenden Krim-Tataren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jamala, die zich openlijk sterk maakte voor ‘de bevrijding van De Krim’, troefde verrassend de Russische topfavoriet Sergey Lazarev af.

Een nederlaag die in Rusland hard aankwam en in tijden van conflict meteen zijn schaduw vooruit wierp. Want zou Rusland meedoen aan een festival in het land waarvan het de regering als onwettig beschouwt? En zou Oekraïne een deelnemer toelaten uit het land dat in 2014 een compleet schiereiland annexeerde? Het antwoord bleek in beide gevallen ‘nee’. Maar niet voordat de twee landen een politieke show van het hoogste theatrale gehalte opvoerden.

Het begon met de bekendmaking van de Russische deelneemster. Op de laatste inschrijfdag werd Julia Samoilova naar voren geschoven. De zangeres zou, gezeten in een rolstoel, de galmballade Flame is Burning vertolken. Een Oekraïense reactie liet niet lang op zich wachten. Samoilova werd de toegang tot Oekraïne ontzegd omdat zij in 2015 vanuit Rusland over land – en daarmee illegaal, aldus Oekraïne – naar De Krim was gereisd voor een optreden.

Quote Rusland heeft nooit echt willen meedoen Journalist Kesarev Songfestivalorganisator European Broadcast Union (EBU) poogde te bemiddelen. Toen diplomatie geen uitkomst bracht, bood het Rusland aan vanuit eigen land via een satellietverbinding mee te doen. Die oplossing wees Rusland van de hand. Samoilova werd teruggetrokken en de uitzending van het festival in Rusland in zijn geheel geschrapt. Een woordvoerder van de Russische regering noemde de gang van zaken ‘inhumaan en misdadig’.



Toch was dit precies het scenario dat Rusland in zijn hoofd had, denkt journalist Kesarev. ,,Ze wisten daar dat dit zou gebeuren. Ze hebben nooit echt willen meedoen. Zeker, ze hebben het inschrijfgeld op tijd betaald, maar hun enige doel was het veroorzaken van een schandaal. Ze weten hoe gevoelig de situatie rond De Krim ligt. En dan wachten ze tot de laatste dag met het bekend maken van de deelnemer. Oekraïne kon geen kant op.’’

Toch richt de woede van de organiserende EBU zich juist op Oekraïne. Officieel wil de Europese omroep niet reageren, maar in een uitlekte brief aan de Oekraïense premier Groysman waarschuwt voorzitter Ingrid Deltenre dat ‘een organiserend land nooit eerder in de geschiedenis een deelnemer uitsloot’: ,,Dit zal grote gevolgen hebben voor Oekraïne.’’

Welke gevolgen is onduidelijk. Gesproken wordt over een uitsluiting voor volgend jaar. ,,Dat soort verhalen gaat altijd", weet Kesarev, die voor zijn website muzznews.com voor de achtste keer het festival verslaat. ,,Maar er gebeurt nooit iets. Volgend jaar doen die twee landen allebei weer mee.’’

Charmeoffensief

Volledig scherm © EPA Voor de zekerheid zou de Oekraïense vice-premier Kirilenko zich gisteren in het Eurovisie-epicentrum melden voor een gesprek met de internationale pers. Op het laatste moment zegde hij het vermoedelijke charmeoffensief echter af. Hij gaf daarvoor geen reden.



Journalist Kesarev, die in Moskou woont maar een Oekraïense moeder heeft, denkt dat de Oekraïense autoriteiten stiekem erg opgelucht zijn over de absentie van Rusland. ,,Stel je eens voor als de hele delegatie hier was geweest. Dat was een ongelooflijke beveiligingsoperatie geworden. En dan was elke kleine misstap door de Russen aangegrepen om opnieuw in de slachtofferrol te kruipen. Ze provoceren nu trouwens alsnog door Samoilova op de dag van de halve finale opnieuw op De Krim te laten optreden.’’