Dit waren vorig jaar de vijf rijkste hiphoppers

Veel kijkers voor realityshow André Rieu

10:19 De realityserie van André Rieu blijft populair onder het kijkpubliek. De tweede aflevering van het tweede seizoen van Welcome To My World trok gisteravond ruim 1 miljoen kijkers. Zo behaalde Rieu de derde plek in de top 25 van best bekeken programma's. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.