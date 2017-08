Dit zijn de nieuwe programma's van RTL

Van de RTL4-series Nieuwe Buren en Nieuwe Tijden komt een nieuw seizoen. In de dramaserie Nieuwe Buren zijn nieuwe rollen weggelegd voor Fockeline Ouwerkerk, Tibor Lukács en Abbey Hoes, die hun dochter speelt.

Na twee bioscoopfilms en een tv-serie volgt Soof de musical. Het Luxor Theater Rotterdam, Chassé Theater in Breda en Parkstad Limburg Theaters hebben de voorstelling in hun programma's opgenomen. Het script van de musical over een chaotische moeder en cateraar met een problematisch huwelijk is gebaseerd op de eerste succesvolle film Soof uit 2013 met Lies Visschedijk in de hoofdrol. De film is geïnspireerd op de columns van Sylvia Witteman.

Voormalig Jakhals Frank Evenblij maakt voor RTL7 het programma Shirtje Ruilen, waarin hij op zoek gaat naar de verhalen achter de kledingstukken van profvoetballers.

Liegen en vakanties

Misdaadverslaggever John van den Heuvel duikt in de wereld van de motorbendes voor een nieuwe documentaire. De docu Motorbendes onder vuur zal te zien zijn op het ondemandplatform Videoland van RTL.

Het Britse programma The Lie Detective krijgt een Nederlandse variant. Hierin leert een deelnemer te liegen, onder begeleiding van een expert. De spraakmakende show is vanaf november te zien op RTL5.

In Celebrity City Trip neemt een bekende Nederlander een willekeurige BN'er mee op reis. Duo's zijn onder anderen Willy Wartaal en Naomi van As en Rick Brandsteder en Elle Bandita. Ook op RTL5 zal SOS Mijn Vakantie is een Hel te zien zijn, waarin John Williams en Kaj Gorgels getuige zijn van horrorvakanties.

Radio 538-dj Coen Swijnenberg wordt de nieuwe voice-over van RTL5.