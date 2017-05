Dj Robert Miles (47) overleden

Miles zou al een hele tijd ziek zijn geweest, volgens het Italiaanse DJ Mag Italia. De doodsoorzaak is nog onbekend.



Zijn hit Children is een van de grootse dancehits uit de geschiedenis. Het was de eerste single van zijn debuutalbum Dreamland. Children stond op de eerste plaats in de hitlijsten van meer dan twaalf landen, waaronder zijn moederland Zwitserland. In Nederland steeg Children tot de derde plaats in de Top 40.