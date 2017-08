DJ's Armin en Hardwell stunten plots op de Dam

Het blijkt een voorproefje van het Amsterdam Dance Event, waar de twee topartiesten voor het eerst samen zullen draaien. AMF, het grootste dancefestival tijdens ADE strikte de twee artiesten voor een uniek back-2-back-optreden. Op zaterdag 21 oktober staan de DJ’s in de Johan Cruijff Arena. Ook op verschillende schermen in de stad en via Facebook zijn de twee te zien en te beluisteren. AMF viert dit jaar haar vijfde editie met als thema We Own The Night en introduceert in dat kader een nieuw showelement genaamd Two Is One.