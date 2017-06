Dochter David Hasselhoff krijgt alcoholslot

Wie krijgt de Nipkowschijf?

8:43 Wat was het beste programma van het afgelopen tv-seizoen? Wat stak met kop en schouders boven het totale aanbod uit? Daar kunnen dertien volwassenen - bijna allemaal tv-criticus of mediajournalist bij een landelijk dagblad - nog behoorlijk lang over steggelen, bleek op een woensdag in mei op de jaarlijkse Nipkow-vergadering.