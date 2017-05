Dochter Michael Jackson heeft nummer klaarliggen voor Paul McCartney

Ze zegt daarin dat muziek haar favoriete manier is om zich te uiten en vertelt dat ze hoopt beter te worden in het schrijven van songteksten. Ze noemt de ex-Beatle de muzikale liefde van haar leven, en bekent dat ze al een nummer voor hem klaar heeft liggen. ,,Maar dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren.''



Paris' vader Michael werkte in de jaren tachtig geregeld samen met Sir Paul. De twee muzikanten namen onder meer The Girl Is Mine, Say Say Say en Girlfriend op. De vriendschap bekoelde toen Michael de rechten van de nummers van The Beatles onder Pauls neus wegkaapte. Daar is de 74-jarige nog steeds verbolgen over; afgelopen januari klaagde hij Sony, waar Michaels platenlabel onderdeel van was, nog aan om zo de rechten in handen te krijgen van 267 nummers die hij samen met John Lennon schreef.