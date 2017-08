Dochtertje voor Michael van Gerwen

Van Gerwen maakte tijdens zijn huldiging in januari na het winnen van de PDC World Championship bekend dat hij en zijn vrouw Daphne hun eerste kindje verwachten. De 28-jarige dartlegende zei: ,,Dan hebben wij nog iets anders te vertellen. We gaan in Vlijmen nog een inwoner krijgen. Wij worden papa en mama!"



Mighty Mike en zijn vrouw Daphne Gover zijn sinds 2014 getrouwd. Hij leerde de voormalig kapster tien jaar geleden per toeval kennen. Haar broertje was groot fan van de dartkampioen en via hem hebben de twee elkaar ontmoet.