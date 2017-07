Docu prinses Diana ook in Nederland op tv

De openhartige gesprekken van de Britse prinsen William en Harry over hun moeder Diana zijn binnenkort ook in Nederland op de buis. RTL 4 zendt de documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy op zondag 27 augustus om 20.00 uur uit.

De documentaire is nu al te zien bij Videoland, maakte RTL vandaag bekend. Gisteravond werd Diana, Our Mother: Her Life and Legacy uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook tv-stations in landen als Canada, Australië, Noorwegen en Finland hebben de documentaire gekocht.

In de documentaire halen William en Harry aan de hand van jeugdfoto's herinneringen op aan hun moeder. William herinnert zich onder meer hoe Diana hem als 12-jarige eens overviel met een bezoek van Cindy Crawford, Naomi Campbell en Christy Turlington. Van deze supermodellen had de prins posters op zijn kamer hangen. ,,Ik werd knalrood en wist niet wat ik moest zeggen en stamelde wat en ging onderuit op de trap naar boven. Ik was volledig onder de indruk.''

Deze zomer is het precies twintig jaar geleden dat prinses Diana verongelukte in Parijs. Ze werd 36 jaar oud. Het is de eerste keer dat de prinsen zo openlijk spreken over de dood van hun geliefde moeder.

Kijk nu de openhartige documentaire Diana: Onze moeder #princessdiana #princeharry #princewilliam #docu #dianaourmother #dianaourmotherherlifeandlegacy Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 4:54 PDT

Volledig scherm Diana met prins William op het koninklijke jacht © EPA

Volledig scherm Fragment uit de documentaire © RV

Volledig scherm Met prins Harry © EPA