Domien: Je hoort tegenwoordig overal kritiek op 3FM

Er moest iets gebeuren. Het ooit ongekend populaire NPO 3FM zit al ruim twee jaar in een neerwaartse spiraal. Eind vorig jaar werd de programmering al stevig omgegooid. Giel Beelen stopte met zijn ochtendshow en verhuisde naar het weekend. Paul Rabbering en Timur Perlin verdwenen bij de zender. Naast vertrouwde bands als Kensington hoorde je nu ook urban-artiesten als Broederliefde en Lil’ Kleine. Maar ook dat 'nieuwe 3FM' werd niet geaccepteerd, weet ook Domien Verschuuren die tegenwoordig de dagelijkse ochtendshow voor zijn rekening neemt. De maanden maart en april van dit jaar lieten een historisch laag marktaandeel van 4,5 procent zien. De zender, eind 2013 nog marktleider met bijna 12 procent, is nu het achtste radiostation van Nederland.

De oplossing is dus: we gaan weer terug naar het 'oude 3FM'?

,,Zo’n koerswijziging is het niet hoor. Sorry dat het zo zweverig klinkt, maar we gaan eigenlijk weer terug naar het oorspronkelijke dna van 3FM. We zijn de laatste tijd iets te ver afgedreven van waar we voor moeten staan. We kunnen nu de conclusie trekken dat de luisteraar iets anders wil. We waren even 3FM niet meer.''

Werd die verjongingsslag eind vorig jaar met ineens veel hiphopmuziek, niet veel te radicaal doorgevoerd?

,,We zijn inderdaad veel meer op recent en nieuw gaan zitten. We gaan nu wat meer terugkijken naar de nummers die ons hier hebben gebracht. Af en toe The Beatles moet kunnen. En een bekend nummer van Coldplay of Muse. Om daarna weer ruimte te geven aan nieuw talent. Want daar blijven we voor staan: what’s hot and what’s next! Daarom is er vanaf maandag ook de nieuwe slogan Music Starts Here. Dus ook hiphop blijf je horen.''

Quote Je moet ook niet vergeten dat grote namen de zender verlieten en Giel stopte in de ochtend! Dat is niet zomaar wat, luisteraars vinden dat heftig Waar ontbrak het volgens jou persoonlijk aan?

,,Wat ik miste was die grenzeloze liefde voor de popmuziek. Dat gaan we weer helemaal omarmen. In mijn beleving gebeurde dat onvoldoende of onvolledig. Ook luisteren we meer naar wat de luisteraar wil. De laatste tijd draaiden we misschien te veel wat de luisteraar volgens óns zou moeten horen.''



De boel deels weer terugdraaien, het lijkt toch een beetje op een paniekreactie…

,,Kijk, we zitten op een moeilijke plek. Je hoort tegenwoordig overal kritiek op 3FM. We zouden de luisteraar niet serieus nemen. Er moet wat veranderen, hoor je deskundigen zeggen. En dan verandert er iets, is het nog niet goed. Je moet ook niet vergeten dat grote namen de zender verlieten en Giel stopte in de ochtend! Dat is niet zomaar wat, luisteraars vinden dat heftig.''

3FM dreef luisteraars naar Radio 2 (achter Radio 538 inmiddels het grootste station van Nederland). Krijg je die wel terug als je nu meer op die ‘brede muziekzender’ gaat lijken?