Domien Verschuuren stapt in huwelijksbootje met zijn Caroline

De radioman biechtte een jaar geleden in een interview met Viva op dat hij na zijn debuut in het Glazen Huis even afstand wilde van zijn jeugdliefde. Naar eigen zeggen raakte hij flink van slag van de roem en zette hij na acht jaar een punt achter de relatie. ,,Ik werd onrustig. Vroeg me af of er niet meer was en of ik niet meer moest experimenteren." Na drie maanden kwam hij terug van dat besluit en besloot hij dat hij niet zonder Caroline kan.