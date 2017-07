Domper voor Daphne: concert Adele afgelast

Zuur

Daphne heeft inmiddels de uitgebreide verklaring van Adele op internet gelezen. ,,Aan de ene kant snap ik het wel maar ze stelt nu wel heel veel mensen teleur. Ze had misschien beter wel op kunnen treden, ook al was ze niet goed bij stem. Dan had ik er meer begrip voor gehad.'' Extra zuur is het dat niet bekend is of Daphne nog een nieuwe kans krijgt om haar grote idool te zien optreden. De zangeres heeft eerder namelijk laten doorschemeren dat ze misschien helemaal stopt met optreden. ,,In dat geval heb ik echt dikke vette pech gehad.''