Dotan krijgt lieve excuusmail van fan die hem absoluut niet herkende

Dotan hield zijn volgers via Twitter op de hoogte van het bizarre verloop van de conversatie tussen hem en het meisje in de stoel naast hem. Het meisje draaide zijn muziek, Dotan gaf haar wat hints over zijn identiteit, maar desondanks viel bij haar het spreekwoordelijke kwartje niet. Ook nadat het meisje hem de muziek via haar koptelefoon liet horen, had ze niks in de gaten. Bij het uitstappen overhandigde Dotan haar een briefje. ,,Ik wilde deze ervaring niet verpesten en haar niet voor schut zetten. Het gaat om de muziek en dit was eigenlijk het grootste compliment dat ik ooit heb gekregen'', twitterde hij.



Het meisje schrijft in haar bericht, met in het onderwerpveld 'epische blunder', dat ze niet kan geloven hoe dom ze was om Dotan niet te herkennen. ,,Ik heb alle subtiele hints die je me gaf tijdens de vlucht genegeerd.'' Om de een of andere reden kwam het meisje er nooit toe om uit te zoeken wie of wat Dotan is. Ze hoorde een nummer (Waves, red.) van hem in een aflevering van de tv-serie The Originals, een spin-off van de Amerikaanse reeks The Vampire Diaries. Vervolgens kocht ze zijn album. ,,Sindsdien staat het non-stop op repeat.''