Doutzen deelt kiekje vanaf set Wonder Woman

,,De koninginnenbewakers even niet aan het werk'', aldus een enthousiaste Doutzen vandaag bij een foto waarop ze haar stoere Wonder Woman -tenue draagt en een vredesteken maakt. Naast haar drie vrolijke vrouwelijke collega's, allemaal te paard.

Onlangs werd door de filmmaatschappij een foto vrijgegeven waarop Doutzen op haar witte paard over een strand galoppeert, maar het wereldberoemde model deelde zelf tot nu toe geen eigen foto's van haar Wonder Woman -avontuur.

Atletisch

Overigens is de Amerikaanse regisseur Patty Jenkins lyrisch over Doutzens tweede filmrolletje. ,,Doutzen maakte op mij op de set een verpletterende indruk. Ik wilde diverse vrouwentypes als amazones in de film'', liet ze los tegenover onze filmverslaggever Ab Zagt. ,,Ze is perfect als amazone, rijdt uitstekend paard en heeft een enorm atletisch lijf. Dat zij een moeder van twee kinderen is vond ik verbazingwekkend om te horen. Ze is een echte professional. Haar inzet deed mij versteld staan.’’