Doutzen respecteert bikinivrouwen 'in alle soorten en maten'

Van Ammelrooy en De Walle in Ver­ruk­kul­luk­film

10:03 Ook Willeke van Ammelrooy, Stefan de Walle en Teun Kuilboer gaan spelen in de verfilming van het beroemde boek Het leven is verrukkulluk van Remco Campert. De opnames van de Nederlandse bioscoopfilm gaan volgende week van start. Dat hebben producent Sigma Pictures en distributeur Just Entertainment vandaag bekendgemaakt.