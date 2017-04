Douwe Bob nieuwe coach bij The Voice Kids

In navolging van The Voice of Holland heeft The Voice Kids dan ook vier coaches. Tot nu toe waren er steeds drie coaches in The Voice Kids. Naast Douwe Bob nemen ook de huidige coaches, Marco Borsato, Ilse DeLange en Ali B, volgend jaar plaats op een rode stoel.



Douwe Bob is erg blij dat hij coach wordt in het zangprogramma. ,,Ik heb meer met kinderen dan volwassenen. Ik vind ze veel leuker dan volwassenen'', zei de zanger nadat hij podium op was gerend. ,,Kinderen zijn vaak eerlijk, aardig en lief en volwassenen vaak niet.''



Iris, afkomstig uit het team van Ali B., sleepte vanavond de winst in The Voice of Holland in de wacht.