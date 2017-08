Drake en Future aangeklaagd om verkrachting tijdens concert

Video True Blood-actrice heeft lol om zien eigen borsten in nieuwsbulletin

15:07 Anna Paquin (35) kan er wel om lachen dat de Britse omroep BBC deze week in een nieuwsuitzending per ongeluk een pikant filmpje toonde waarin de Nieuw-Zeelandse actrice zichzelf uitkleedt. ,,Mijn borsten! Op zo veel manieren is dat grappig'', reageert de blondine via Twitter.