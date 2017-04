Drake weigert medewerking vervolgen dorstige dief

Koelkast geplunderd

Een medewerker van Drake trof de vrouw begin deze maand aan in een van de slaapkamers. Ze had een trui van de rapper aangetrokken en de koelkast geplunderd. De vrouw probeerde de medewerker eerst te overtuigen dat ze toestemming had gekregen om het huis binnen te gaan, maar biechtte al snel op dat dat niet zo was en dat ze frisdrank en water had gepakt. Drake was op dat moment niet thuis.