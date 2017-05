Dré is voor Monique de enige en Angela is verdrietig

Fast & Furious 8 haalt buiten VS miljard op

18:56 Het achtste deel uit de Fast & Furious-filmreeks heeft buiten de Verenigde Staten al meer dan een miljard dollar opgeleverd. Vandaag passeerde Fast & Furious 8 deze mijlpaal. Het is de zesde film in de geschiedenis die dit buiten de VS is gelukt, meldt Variety.