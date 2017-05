Echtgenote 538-dj Jelte van der Goot bevallen

William Spaaij maakt debuut als regisseur

10:44 Acteur William Spaaij maakt deze maand zijn debuut als toneelregisseur. Hij maakte met vier jonge acteurs de musical Voor alles is een eerste keer. De voorstelling is van woensdag 10 tot en met zondag 14 mei te zien in theater De Fransche School in Culemborg.