Echtgenote zieke feestzanger Arie Ribbens: Mijn man is uitbehandeld

De gezondheid van feestzanger Arie Ribbens (80), bij het grote publiek bekend van hits als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise , holt volgens zijn echtgenote Cea achteruit. Ribbens heeft longkanker en is uitbehandeld. ,,Zelfs voor een ritje naar het ziekenhuis is hij te zwak.''

De zanger wordt nu thuis door zijn 17 jaar jongere vrouw verpleegd. Tot voor kort woonde Ribbens nog in Duitsland. Maar inmiddels is hij met zijn vrouw verhuisd naar Emmeloord om dichter in de buurt van hun kinderen te zijn. ,,Hij is zo ontzettend moe, Arie kan bijna niets meer", vertelt Arie's vrouw aan de Telegraaf. ,,Voor chemo, bestraling of een operatie is hij veel te zwak. Een narcose overleeft hij niet. De artsen van de longkliniek in Duitsland willen nog wel proberen om iets voor hem te doen, maar dat is te vermoeiend voor Arie.''

Toch probeert het echtpaar positief te blijven. ,,Het heeft geen zin om er de hele dag bij stil te staan hoe slecht het nou precies met Arie gaat. Het belangrijkste is dat hij er nu nog is, dat we samen zijn en dat hij geen pijn heeft."

In 2009 kreeg Ribbens longkanker, vorig jaar werd de ziekte opnieuw bij hem vastgesteld. Nadat hij weer wat was opgekrabbeld moest hij begin medio februari dit jaar toch weer naar ziekenhuis met een longontsteking, een darminfectie, uitdrogingsverschijnselen en extreme ademnood.

Arie Ribbens werd, zo vertelde zijn vrouw toen aan deze site, in februari onwel. In het ziekenhuis werd vervolgens geconstateerd dat de zanger een maagdarmvirus onder de leden had. Daardoor was hij ongemerkt uitgedroogd geraakt. ,,Daar bovenop kreeg mijn man ook nog een beginnende longontsteking en bleek dat zijn nierfunctie niet optimaal is'', aldus Cea die elke dag van vroeg tot laat bij haar echtgenoot is.

Verzwakt

Ribbens is volgens zijn vrouw erg zwak. ,,Hij moet overal - zoals naar de wc en wassen - mee worden geholpen en is al bij de minste of geringste inspanning totaal uitgeput. Hoewel de zanger zich behoorlijk belabberd voelt, blijf hij volgens Cea positief. ,,Arie is van nature een levenslustige, ijzersterke man die zich niet makkelijk klein laat krijgen. We blijven, ook onder deze barre omstandigheden, lachen. Ook al is het soms als een boer met kiespijn. Mijn man maakt ook nog geintjes trouwens. Zoals dat hij gezegend is met een veel jongere vrouw en dat hij dat iedereen kan aanraden.''