Ed Sheeran verrast doodzieke, jonge fan

Zijn familieleden besloten alles op alles te zetten om de droom van het zieke mannetje waar te maken en startten een online campagne. ,,We hebben zoveel mooie herinneringen van verjaardagsfeestjes met Ed klinkend op de achtergrond. Het zou fantastisch zijn als we dit van Ollies wensenlijstje af zouden kunnen strepen. We hebben jullie nodig om zoveel mogelijk te delen op Facebook en Twitter", riepen ze op via sociale media.



Dat de kracht van sociale media enorm is, blijkt wanneer het bericht talloze keren wordt gedeeld en uiteindelijk daadwerkelijk bij Ed Sheeran terecht komt. De Shape Of You-zanger nodigt de familie samen met de zieke Ollie uit bij één van zijn concerten, waar hij niet alleen het concert mag bijwonen maar ook nog eens met de roodharige superster mag knuffelen.



Via Facebook deelt de familie een hartverwarmende foto van de ontmoeting tussen fan en idool. ,,Zodra Ed de kamer in wandelde en begon te praten, lichtten Ollies ogen op en verscheen er een lach op zijn gezicht van oor tot oor. Onze doodgaande jongen wenste om zijn held te ontmoeten, en gisteravond is die wens uitgekomen."