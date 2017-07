Jeanne Moreau 1928-2017De Franse actrice Jeanne Moreau (1928-2017) gold als een van de boegbeelden van de Europese cinema. Zij speelde in klassiekers als Lift naar het Schavot (1958), La Notte (1961) en Jules et Jim (1962). Liefde vergeleek zij met soep: ,,Eerst is het te heet, daarna te koud.’’

Een interview zonder sigaretten was onmogelijk met Jeanne Moreau die gisteren op 89-leeftijd in haar Parijse woning overleed. Ze werd gevonden door haar huishoudster.

Journalisten die bij haar op audiëntie mochten, kregen te maken met de stank van een eindeloze reeks zware Franse sigaretten, haar doorrookte stem, opmerkelijke anekdotes en opvattingen over haar carrière en – als ze in een goede bui was - ontboezemingen over haar privéleven.

Levende legende

Moreau was in de filmwereld een levende legende. Zij werkte samen met gerenommeerde regisseurs als Louis Malle, Francois Truffaut, Michelangelo Antonioni, Luis Bunuel en Orson Welles. Ze was geen sekssymbool zoals generatiegenoot Brigitte Bardot, met wie zij de vrouwenwestern Viva Maria (1965) maakte. Maar als actrice had zij meer in haar mars. Haar voorkeur ging uit naar personages die hun eigen lot bepaalden zeker ten opzichte van mannen.

Zij was vaak te zien in spraakmakende films die voor die tijd behoorlijk gewaagd waren. Zo speelde zij in Les Amants (1958) een rijke dame die een buitenechtelijke verhouding begon. Een vrijscène leverde veel ophef op, maar de seksuele handelingen alleen op de geluidsband te horen waren.

Enkele jaren later had zij in Jules et Jim de rol als de vrijgevochten Catherine die een verhouding had met twee vrienden. Omdat zij niet kon kiezen koos haar personage voor een drastische oplossing die tot een van de hoogtepunten uit de filmgeschiedenis behoort.

Geboren in Parijs groeide zij op als dochter van een Franse caféhouder en een Engelse danseres. Na een toneelopleiding kon zij zich op 20-jarige leeftijd als jongste actrice ooit aansluiten bij het toneelgezelschap Comédie-Francaise.

Eigenzinnig

Een filmcarrière leek lastiger omdat de eigenzinnige actrice weigerde om make up te gebruiken. Dat zij toch een veelgevraagd actrice werd – ze heeft meer dan 140 rollen op haar naam staan – dankt zij aan haar intense uitstraling waarin droefgeestigheid vaak op de loer lag. Ook als zangeres was zij in eigen land geliefd.

Zij trouwde drie keer, onder meer met de Amerikaanse regisseur William Friedkin (French Connection, The Exorcist). Het huwelijk hield twee jaar stand. Een liefdesrelatie vergeleek zij met soep. ,,Eerst is het te heet, daarna te koud.’’