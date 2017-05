Eerste halve finale: zwabberende stembanden en masterclass pop

SpoorboekjeWie worden de concurrenten van OG3NE als het Nederlandse trio de finale van het Songfestival haalt? In de eerste halve finale strijden favorieten Zweden en Portugal vanavond tegen onder meer de Baltische Nina Hagen en een mannenvlecht van lassolengte. Muziekkenner Stefan Raatgever geeft alvast zijn oordeel over de acts. 1 ster = Sieneke trofee , 2 ster = Why-ai-ai-ai-ai? , 3 ster = Rechtop in de wind , 4 ster = Congratulations and celebrations! en 5 ster = Douze points .

Hoe zat het ook al weer?

Van de 18 kandidaten die vanavond aantreden, gaan er 10 naar de finale van zaterdag. Alleen de jury’s van de 18 deelnemers stemmen mee, aangevuld met 3 van de 6 landen die al automatisch geplaatst zijn voor de finale. Dat zijn vanavond Italië, Spanje en Groot-Brittannië. De finalisten worden rond 23.00 uur bekendgemaakt. Donderdagavond moet Amy, Shelley en Lisa (OG3NE) zich bewijzen. Veroveren ze in die tweede halve een plek in de top 10, dan mogen ze zaterdag hun ballade Lights and Shadows zingen in de finaleshow.

1. Zweden

Robin Bengtsson – I Can’t Go ON (4 sterren)

Niet te laat aanschuiven met de koffie en koekjes, want Zweden opent met een masterclass songfestivalpop. Bengtssons liedje klinkt dankzij slim jat- …pardon leenwerk bij Justin Timberlake en Justin Bieber helemaal van nu. Tel daarbij de strakke choreografie met vijf loopbanden en Zweden heeft het podium in zicht.

2. Georgië

Tamara – Keep the Faith (2 sterren)

In Georgië is het nog steeds 1982. De tijd dat zangeressen nog zelf hun lange japon bij elkaar stikten en iedereen dacht dat een galmende ballade de juiste manier was om de luisteraar in het hart te raken. Eurovisienostalgie dus. Net als het begrip ‘roemloze uitschakeling’ Georgië bekend moet voor komen.

3. Australië

Isaiah – Don’t Come Easy (4 sterren)

Eén van de beste liedjes van dit jaar. Een traditionele ballade in modern arrangement. Australië is tegenwoordig vaste deelnemer en moet zich gewoon kwalificeren via de halve finale. Dat dat nog spannend wordt, ligt aan de zwabberende stembanden van Isaiah die in de repetities zijn favorietenrol om zeep hielp.

4. Albanië

Lindita – World (2 sterren)

Leuke vrouw, die Lindita. Verliet de Nederlandse borrel pas toen OG3NE al zat na te dampen in de sauna. Neemt niet weg dat ze live een stem heeft als Imca Marina in een achtbaan. World is helemaal geen slecht popliedje, maar we schrikken steeds zo van die ONVERWACHTE UITHALEN.

5. België

Blanche – City Lights (3 sterren)

Wat een drama voor België. Hebben onze zuiderburen een fraai donker liedje dat goed genoeg is voor de winst, blijkt de zangeres eenmaal in Kiev een muurbloempje zoals die tijdens Boer zoekt Vrouw aan tafel schoven bij boer Herman. En dan nog eentje die voorbij de gemeentegrenzen al heimwee krijgt naar de kookkunsten van mams ook.

6. Montenegro

Slavko Kalezic – Space (1 ster)

Dit liedje gaat over liefde die zo buitenaards groot is dat… ach, laat ook maar. Het enige wat u de komende drie minuten zult doen, is staren naar Slavko’s vlecht: een lasso, scheepstouw of afzetlint waarbij de coiffure van Gerard Joling naturel is. Aftocht met de staart tussen de benen.

7. Finland

Norma John – Blackbird (4 sterren)

Je moet maar durven: je songfestivalhymne vernoemen naar de mooiste Beatles-song ooit. Toch gaat het duo Norma John probleemloos naar de finale. Blackbird is een hypnotiserende kruising tussen de Ierse mystiek van Clannad of The Cranberries en een Finse sauna. Stijlvol duister gepresenteerd kan underdog Norma John zomaar stunten.

8. Azerbeidzjan

Dihaj – Skeletons (3 sterren)

In eerdere jaren kocht Azerbeidzjan nog wel eens een bundeltje sms-stemmen op pakweg Cyprus of Malta. Maar nu het toezicht is verscherpt, moet het allemaal van Dihaj komen. De zangeres straalt in Kiev de warmte van en koel-vries-combinatie uit, maar presenteert haar elektropop wel intrigerend. Finalist.

9. Portugal

Salvador Sobral – Amar Pelos Dois (4 sterren)

Mysterieus verhaal uit Portugal. Zanger Salvador bleef wegens gezondheidsredenen – een ernstige hartafwijking naar verluidt – thuis en liet alle repetities over aan zijn zuster Luisa. Salvador vloog gisteren in en zingt vanavond een subtiel, jazzy liefdesliedje dat zo onderscheidend is dat het zaterdag zomaar kan winnen.

10. Griekenland

Demy – This is Love (2 sterren)

Oké, Griekenland bezwijkt bijna onder zijn schuldenlast, maar was er echt niemand die Demy en haar dansers iets wilde lenen om hun kledingbudget op te hogen? Toegegeven, de roze brigade in Kiev hoor je niet snel protesteren tegen wat mannelijk naakt. Maar helaas heeft ook Demy’s discostamper weinig om het lijf.

11. Polen

Kasia Mos – Flashlight (2 sterren)

Een hardnekkig misverstand in Eurovisieland is dat hard zingen de boodschap van een liedje meer betekenis geeft. Ook Kasia Mos trapt in die val en schreeuwzingt zich naar het einde van haar ballade die uiteindelijk net zoveel ontroering oproept als de voordracht van de menukaart van een Poolse snackbar.

12. Moldavië

Sunstroke Project – Hey Mama (3 sterren)

Wat een heerlijk rommeltje is dit. Net niet synchroon lopende danspasjes, drie hossende trouwjurken en een liedje dat werkelijk nergens over gaat. Bedenkt u zich als u uitgelachen bent nog even dat de saxofonist elke noot heeft geplaybackt. Dan snapt u dat de eenkoppige redactie van dit overzicht vurig hoopt op een Moldavische finaleplek.

13. IJsland

Svala – Paper (3 sterren)

De 40-jarige Svala tikte een wit gewaad uit de kaftancollectie van Demis Roussos op de kop, stelde de windmachine in op standje ‘orkaan’ en is met het moderne elektropopliedje Paper kansrijk voor een finaleplek. Weetje: Svala’s vader Bo zong zich in 1995 naar een 15e plek in Dublin.

14. Tsjechië

Martina Barta – My Turn (2 sterren)

Blijkt Trijntje Oosterhuis met haar broekpak toch een trendsetter te zijn geweest. Martina Barta, die op de Nederlandse borrel smakelijk vertelde over haar recente aanvaring met een Amsterdamse spacecake, lukt het een lekkere jaren 90-ballade op het podium te verpesten met een mallotige choreografie en nog merkwaardiger astronautenpak. Zonde.

15. Cyprus

Hovig – Gravity (2 sterren)

Pseudo-hippe drumbeat? Aanwezig. Clichétekst over liefde zo sterk als zwaartekracht? Check. En een zanger met een accent als de verkoper van een souvenirwinkel? Present. Kortom: Hovigs Gravity is een prima liedje. Voor in een cafetaria in Nicosia.

16. Armenië

Artsvik – Fly With Me (3 sterren)

Etno-alarm! Zangeres Artsvik serveert Oosterse dans, rookgordijnen en klagerige vocalen. Vermoedelijk slecht geschikt voor West-Europese oren, maar favoriet aan de andere zijde van het Eurovisiespectrum. De dreigende luchten in het decor zijn onterecht. Artsvik gaat glansrijk naar de eindstrijd.

17. Slovenië

Omar Naber – On My Way (1 sterren)

I’m on my way/And I’m never coming back. Zelden voorspelde een Eurovisie-zanger de uitkomst van zijn eigen deelname beter dan Omar Naber. Als u terugbent met het eerste rondje bitterballen, bent u een dreunende echoput-ballade verder en is Omar on his way naar de uitgang.

18. Letland

Triana Park – Line (2 sterren)