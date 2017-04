Elske DeWall wil verrassen als krachtige Maria

Elske DeWall ziet The Passion als de ideale gelegenheid om zich te presenteren aan het grote publiek. Als Maria mag ze dan een rol spelen, haar stem blijft dezelfde.

,,Het is een geweldige kans", zegt Elske tegen BuzzE. ,,De meeste mensen hebben misschien wel eens een liedje van mij gehoord maar weten dan niet dat ik er achter zit", aldus de 31-jarige zangeres. ,,The Passion is natuurlijk iets heel anders dan wat ik normaal doe maar mijn stem verandert niet. Voor de mensen die geen beeld hebben van wie ik ben, hoop ik een verrassing te zijn."

Elske, zelf opgegroeid met het geloof, hoefde geen moment na te denken toen ze werd gevraagd. "Nee, absoluut niet. Dit is een 'once in a lifetime' om aan zo'n uniek evenement mee te mogen doen."

Iconisch

Over haar rol zegt ze: ,,Maria is een iconische vrouw, kwetsbaar en krachtig tegelijk. Dat wil ik allebei laten zien", aldus de zangeres, die zich liet inspireren door haar zes voorgangers. ,,Ze zijn allemaal heel anders, qua gedrag maar ook qua uiterlijk: stuk voor stuk krachtige en mooie vrouwen."

De zenuwen beginnen inmiddels aardig op te spelen, maar desondanks is Elske er klaar voor. Voor haar is het dubbel bijzonder omdat de locatie dit jaar ook nog eens Leeuwarden is. De Friese hoofdstad voelt voor Elske als een tweede thuis. "Ik kan niet wachten tot ik straks op het podium sta. Ik geniet er nu al van."

The Passion, een samenwerking tussen de EO en de KRO-NCRV, is live te volgen via NPO 1.

