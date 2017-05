Emotionele aflevering Van der Vorst Ziet Sterren scoort ruim miljoen kijkers

De RTL-presentatrice ontving Peter van der Vorst thuis om 'voor het eerst en voor het laatst' het verhaal over haar longkanker te vertellen. Nicolette, moeder van drie koters en gelukkig getrouwd met plastisch chirurg Joost Staudt, kon haar tranen niet bedwingen toen ze terugblikte op die heftige periode. ,,Ik keek de dood in de ogen", vertelde ze openhartig.



Ook ging Van der Vorst op bezoek bij oud-wielrenner Thomas Dekker. De 32-jarige Dekker woont in bij zijn 18 jaar oudere en schatrijke Amerikaanse vriendin in Beverly Hills. Hij deed een boekje open over de periode waarin hij zichzelf totaal verloren was. ,,GHB, speed, ja ik heb zowat alles gebruikt", liet hij los aan Van der Vorst.