Emotionele Anna Nooshin in 'Van der Vorst' trekt miljoen kijkers

Te zien was hoe Peter met Anna en haar zus de buurt in Aalsmeer bezocht waar ze opgroeiden nadat ze waren gevlucht uit Iran. Aan het einde van het interview had de presentator een verrassing voor La Nooshin in de studio van RTL Boulevard, waar Anna regelmatig aanschuift als deskundige.



De 30-jarige Iraans-Nederlandse onderneemster reageerde emotioneel op een videoboodschap van haar vader, die ze ruim tien jaar niet meer had gezien. ,,Ik vind het moeilijk om te zien omdat ik het jammer vind hoe alles in ons leven is gelopen met hem. Ik had graag gewild dat ik een normale band met hem had gehad. Het lijkt alsof ik naar een vreemde kijk, maar tegelijkertijd is het ook echt mijn vader.''