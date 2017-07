Estelle maakt professioneel kiekje, Kim haalt slaap in tijdens vlucht

Youp van 't Hek: Lieve Tijn, wonderheld, we vergeten je nooit

12:07 Youp van 't Hek reageert verslagen op het overlijden van de 6-jarige Tijn Kolsteren. In zijn nieuwste column in het NRC, een emotionele brief aan het jongetje, schrijft hij: ,,Ik vroeg me af of de hemelpoort een brievenbus heeft en of jij, mijn kleine held, daar hebt staan klepperen en hebt aangeboden om alle nagels te lakken. Ook die van God zelf."