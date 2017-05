Evi Hanssen is weer single

Ruim 100 tweelingen melden zich voor rol in Kameleon-serie

14:57 Binnen een week hebben meer dan honderd tweelingen uit het hele land zich gemeld bij regisseur Steven de Jong. Hij werkt voor voor KRO-NCRV aan een twaalfdelige tv-serie over de Kameleon en zoekt daarom een nieuwe Hielke en Sietse Klinkhamer. ,,Ik wist niet dat er zoveel tweelingen waren in Nederland. De mailbox is geëxplodeerd bij me'', laat De Jong vandaag weten.