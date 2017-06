Extra beveiliging bij concert Coldplay in Brussel

In Brussel is vanavond extra politie op de been voor het concert dat de Britse band Coldplay daar geeft in het Koning Boudewijnstadion. Bezoekers moeten, voordat ze het stadion in mogen, meerdere veiligheidszones passeren en worden gefouilleerd. Ook staan voor de entree gewapende agenten. De verhoogde waakzaamheid volgt op de mislukte aanslag gisteren in station Brussel-Centraal.

De 50.000 Coldplay-fans moeten volgens bezoekers een draaihek, metaaldetectiepoortje en een extra hekje met security door voordat ze bij het stadion zijn. Flesjes water mogen in verband met de hitte mee naar binnen maar de dopjes moeten eraf worden gedraaid. Opblaasbare objecten (zoals strandballen en ballonnen) en sprays (bijvoorbeeld deodorants of parfum) zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen bij de ingang. Ook in het stadion wemelt het van de beveiligers. Concertgangers die geen Coldplay-bandje om hun pols hebben - een onderdeel van de lichtshow - worden gelijk om opheldering gevraagd.

Reden voor de verscherpte maatregelen is de mislukte aanslag van gisteravond. Op station Brussel-Centraal werd een man doodgeschoten nadat hij op een militair afliep en 'Allahu Akbar' riep. Dat gebeurde nadat de bagage van de man, de 36-jarige Marokkaan O.Z., twee keer achter elkaar was ontploft. De politie in Brussel heeft vandaag de woning van Oussama Zariouh (36) doorzocht. Uit de huiszoeking blijkt onder meer dat hij sympathieën had voor de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Volgens de politie moeten concertbezoekers niet angstig worden. Er is geen aanleiding om ongerust te zijn, zo liet de Belgische politie eerder vandaag weten. Coldplay is vanavond en morgen in Brussel. Beide concerten zijn uitverkocht. In het stadion is plaats voor circa 50.000 bezoekers per show. Eerder vandaag deed de Belgische politie de suggestie aan concertgangers toch vooral vroeg van huis te gaan. Niet alleen vanwege de te verwachten verkeersdrukte, maar ook in verband met het oponthoud bij de ingangen door de extra beveiling.

