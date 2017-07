Fajah richt zich na drama's nu op positievere zaken

,,Op een gegeven moment bekroop me bijna het gevoel dat wanneer het met me goed ging, er ook iets verschrikkelijks zou gaan gebeuren", zegt Fajah in de Telegraaf. Zo ging aan de ene kant haar Killerbody-boek de grens over maar verloor ze ook haar ex-vriend Daniël, de vader van haar negenjarige zoon Shai. Daniël overleed op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van hersenvliesontsteking.

,,Alles leek zo goed te gaan en vervolgens word je overvallen met de dood van Daniël", vertelt Fajah. ,,Inmiddels ben ik er wel anders in gaan staan. Ik bedenk me nu dat het nog erger was geweest als het met al deze ellende zakelijk ook nog eens niet goed was gegaan."