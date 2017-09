Fans schrikken van 'in elkaar geslagen' Sonja Silva

De actrice, die zich liet bewerken door make-up artist Lida Van Straaten, kreeg met name op haar linkeroog een flinke laag paarse make-up. ,,Ik schrok me rot!'', ,,Zo dan!! Laat ons niet zo schrikken...'', laten Sonja's instagramvolgers los. Wat de reacties ook zijn, Sonja kijkt uit naar de tweede aflevering van Penoza . Ruim een miljoen kijkers zaten vorig weekend aan de buis gekluisterd voor de aftrap van het vijfde seizoen. La Silva kruipt vanavond in de huid van Amanda, het nieuwe liefje van huurmoordenaar Berry (Loek Peters). Meer nieuwkomers zijn Axel Daeseleire (als de nieuwe liefde van Carmen), Chris Peters (als de zoon van de nieuwe liefde van Carmen) en Ward Kerremans (een crimineel die het ‘de winkel’ van Carmen moeilijk maakt).

Lege nestsyndroom

In Penoza 5 drugscrimineel Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) het ook als moeder flink voor haar kiezen. Nu haar kinderen allemaal volwassen zijn, voelt ze zich overbodig: het lege nestsyndroom. Haar dochter Nathalie is opnieuw zwanger, maar twijfelt of ze überhaupt wel geschikt is als moeder. Zoon Boris is afgekickt van zijn drugsverslaving, maar heeft nu mentale problemen. En Carmens moeder Fiep is fysiek niet in orde maar toch duwt ze Carmen nog steeds de criminele kant op.