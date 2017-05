Fast & Furious 8 haalt buiten VS miljard op

'Vergeten' privéjet van Elvis brengt geen 2 miljoen op

11:14 Een privévliegtuig dat in bezit was van Elvis Presley (1935-1977) is geveild. Het vliegtuig wisselde gisteren van eigenaar voor 430.000 dollar, omgerekend 384.000 euro. Dat heeft het veilinghuis GWS Auctions bekendgemaakt. De koper is niet bekend.