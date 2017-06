Festivalbaas Jan Smeets geen goed woordje over voor Bieber

,,Het programma van Pinkpop wordt afgestemd op wat nu relevant is. Sommige acts wil ik niet hebben, maar er zijn soms artiesten die je niet kunt negeren." Over overdreven eisen die de popster zou hebben gesteld, wil de festivalbaas niet te veel uitweiden. ,,Er werd gezegd dat hij acht soorten kauwgom had geëist. Wat is er nou gek aan acht soorten kauwgom? Ik ben alle smaakjes nu aan het proberen, want hij heeft een hoop achtergelaten."



Meer te spreken was Smeets deze 48e editie van Pinkpop over bijvoorbeeld het optreden van Guus Meeuwis vanmiddag. Ook daar was vooraf nogal wat kritiek op, maar Smeets spreekt van een ,,onwaarschijnlijk succes''. Het publiek ging vanaf de eerste noten mee in het enthousiasme van de Nederlandse zanger en bleef een uur lang vol overtuiging meezingen en -klappen. Ook van Martin Garrix, de andere headliner van zaterdag, was hij onder de indruk. ,,Wat een leuk manneke. Je zou wensen dat ze allemaal zo waren."



Volgend jaar is Pinkpop niet met Pinksteren. Het festival wordt dan gehouden op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018. Het is dan de zesde keer in zijn bestaan dat Pinkpop niet plaatsvindt in het pinksterweekend.